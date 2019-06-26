Diken

Yaramazlara biraz batar!

“Fener Ol” ile gelen destek 150 milyona yaklaştı

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan’da başlayan “Fener Ol” kampanyasında, 150 milyon liraya yakın para toplandığını açıkladı. Kampanya başlangıcından bu yana atılan destek SMS’lerinin sayısı da 1 milyon 640 bini geçti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç

“Fener Ol” kampanyasının, Türkiye’de bugün kadar yapılan birçok kampanyayı geride bıraktığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

Reklam

“Tüm sezon Fenerbahçe’ye desteğini göstererek sezon formalarını alan taraftarlar, WinWin özel etkinliğinde 125 binden fazla ‘İz Bırakanlar Triko Forma’ ile kampanyaya katkıda bulundu. WinWin projesinin sonunda noter huzurunda düzenlenen çekilişle SMS atan taraftarlar arasından 5 ev, 20 araba sahiplerini buldu. Talihliler arasından sadece bir SMS atan taraftarlar da ev ve araba gibi büyük ödüllerden birini kazanmayı başardı. WinWin kapsamında verilecek 5 bin hediyeyi kazanan isimler 29 Haziran’da Fenerbahçe web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak.”
12 Mayıs tarihinde başlayan WinWin etkinliğinin 22 Haziran’da sona erdiği hatırlatılırken “Fener Ol” kampanyasının bir yıl boyunca farklı etkinliklerle süreceği belirtildi.

SON HABERLER

Beykent Okulları kapandı, ödeme yapan yüzlerce veli ortada kaldı

Türkiye’nin köklü özel eğitim kurumlarından biri olan Beykent Okulları’nda sancılı günler yaşanıyor. İki yıl önce işletme hakkı devredilen Beykent’in, Edirne, İstanbul Beylikdüzü, Şişli ve Bahçeşehir şubeleri art arda kapandı. Yüzlerce veli, gelecek yıl için ödenen paraların iadesini isterken, sorumlular hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Ayşe öğretmen beraat etti

Bir TV programında “Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik yeniden yargılandığı davada beraat etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...