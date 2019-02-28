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Yaramazlara biraz batar!

Feminist yönetmen Agnès Varda’nın ‘dünü bugünü’ İstanbul Modern’de

Feminist yönetmen Agnès Varda’nın 33 filmi İstanbul Modern’de gösterilecek.

Yönetmen hakkında Türkiye’de bugüne kadar yapılmış geniş kapsamlı toplu gösterimi barındıracak ‘Agnès Hakkında Her Şey’ programı 7-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

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Fransız Yeni Dalga akımının öncülerinden sayılan yönetmenin 19’u uzun metraj, 14’ü de kısa olmak üzere 33 filmi program kapsamında gösterilecek.

Program Türk Tuborg A.Ş.’nin katkıları ve Fransız Kültür Merkezi, Filmmor Kadın Filmleri Festivali ve Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Gösterilecek filmler arasında Fransız Yeni Dalga akımının öncülerinden biri olarak değerlendirilen ‘Paralel Yaşamlar’, ‘5’ten 7’ye Cléo’ ve ‘Kadınların Cevabı: Bizim Bedenimiz, Bizim Cinsiyetimiz’ gibi film ve belgeseller yer alıyor.

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Gösterilecek tüm filmler İstanbul Modern’in internet sitesinde listelendi.

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