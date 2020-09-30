‘Feminist marşı’ I am Woman şarkısıyla tanınan Helen Reddy hayatını kaybetti

1972 tarihli ‘I am Woman’ şarkısıyla dünya çapında tanınan Avustralyalı Helen Reddy 78 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

2015’te demans teşhisi konan müzisyen ABD, Los Angeles’taki bir bakımevinde yaşıyordu.

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Çocukları Reddy’nin ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: “Harika bir anne, büyükanne ve gerçekten müthiş bir kadındı. Çok üzgünüz, tek tesellimiz sesinin sonsuza kadar yaşayacağını bilmek.”

Reddy, dönemin müzik yapımcılarının kadın müzisyenlere yatırımın karlı bir alan olmadığı düşüncesiyle destek olmadığı günlerde bir yıldız olmayı başarmıştı.

1972’de günümüze kadar gelmeyi başaran ve birçok dizi, filmde de kullanılan ‘I am Woman‘ şarkısıyla Grammy ödülü kazandı. Takip eden iki yıl boyuca dünyanın en çok satan kadın vokali oldu.

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Daha sonra kendi televizyon programını da yapan Reddy bir dönem Hollywood filmlerinde de tol aldı

2012’de verdiği bir röportajda Reddy ‘I am Woman‘ şarkısının müziği bırakmasına vesile olduğunu şöyle anlatmıştı: “Lisede okutulan modern Amerika tarihi kitabının feminizmle ilgili bölümde benim adım ve şarkı sözlerim olduğunu gördüm. Ve kendim kendime dedim ki ‘Artık tarihin bir parçasıyım. Bunun üstüne nasıl çıkabilirim ki’. Böylece çekilmem kolay oldu.”