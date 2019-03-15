Feminist Gece Yürüyüşü’ne polis müdahalesi Meclis’e taşındı

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’ne yapılan polis müdahalesiyle ilgili soru önergesi verdi.

Yürüyüş sırasında polis gruba biber gazıyla müdahale etmiş, gruptakiler de bunu ıslıkla protesto etmişti. Grubun müdahaleyi protesto ettiği sırada ezan okunmuş, iktidar ve iktidara yakın medya tarafından gruptakilerin ezanı protesto ettiği iddia edilmişti. Yürüyüşün organizatörleri ıslığın polis müdahalesine yönelik olduğunu açıklarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ezanın ıslıklandığı iddiasını sürdürüyor.

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Kerestecioğlu, yürüyüşün manipüle edilmeye çalışılarak seçim malzemesi yapıldığını söyledi.

HDP milletvekilinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorular yer aldı:

-Kadınların yaşam hakkı dahil pek çok hak ve özgürlükleri tehdit altındayken buna karşı sokaklara çıkan kadınları suçlayarak, itham ederek ve hedef alarak toplumu kutuplaştırmaya çalışmanın maksadı nedir?

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-Feministlerin yıllardır yürüttükleri siyasetin baltalanması, zarar görmesi demek, bugüne kadar çalışma hakkından eşitliğe kadınların kazanımlarına zarar vermek demektir. Siyasetçilerin; hak ve özgürlükleri için mücadele eden kadınları hedef alan açıklamaları, bu mücadeleye zarar vermeyi mi amaçlamaktadır?

-16 yıldır hiçbir sorun yaşanmadan yapılan 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü bu yıl hangi gerekçeyle engellenmiştir?

-Kadınların yürüyüşü engellenerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler ile Anayasanın ihlal edilmesi, Türkiye Cumhuriyetinin anayasal hukuk devleti ilkelerini terk ederek polis devleti haline geldiğinin ifadesi midir?

-8 Mart feminist gece yürüyüşünde görevlendirilen kolluk personeli sayısı ve bunların birimlere (trafik, çevik, özel harekât, kurtarma timi vs.) dağılımı nedir?

-Kolluk personeli kaç km2lik bir alanda ve kaç ilçede görevlendirilmiştir? Personel hangi sokaklara, caddelere ve meydanlara konuşlandırılmıştır?

-Elmadağ’dan Tünel Meydanına kadar olan bölgede görevlendirilen kolluk personeli sayısı nedir?

-Bakanlığınızca görevlendirme yapılmış bölge içine kaç adet müdahale aracı gönderilmiştir? Toplam sayının araç türlerine (halk tabiriyle TOMA, Akrep, gözaltı aracı vs.) göre dağılımı nedir?

-Kolluk kuvvetlerince kullanılan hayvan sayısı nedir? Köpekler dışında hayvanlar da kullanılmış mıdır?

-Yürüyüşe müdahale süresince toplamda kullanılan gaz kapsülü ve plastik mermi sayısı nedir?