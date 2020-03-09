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Yaramazlara biraz batar!

Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 34 kadın serbest

İstanbul’da dün 18’incisi düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında, gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı.

Fotoğraf: MA

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Feminist Gece Yürüyüşü seslerini duyurmak için Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen kadınlar, yoğun güvenlik eylemleri sonucu alana giriş yapamayınca Sıraselviler Caddesi’nden meydana doğru yürümek istemişti. Meydana ulaşmak için polis barikatlarını aşmak isteyen 34 kadın gözaltına alınarak, polis aracına bindirilmişti.

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Gözaltına alınan kadınlar bu sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

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