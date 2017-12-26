Diken

Yaramazlara biraz batar!

FEMEN’in hedefinde bu kez Vatikan vardı

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Ukraynalı ünlü aktivist grup FEMEN, bu kez Katoliklerin kutsal merkezi Vatikan’daki Noel törenini hedef  aldı.

Fotoğraflar: Reuters

Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen tören için dün İsa Peygamber’in doğumunu temsilen bir ‘sahne’ kuruldu.

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Etkinlikte Papa’nın konuşmasından önce 25 yaşındaki FEMEN üyesi Alisa Vinogradova peygamberi temsil ettiği söylenen çocuğu kaçırmaya çalıştı.

Üzerinde “Tanrı kadındır” yazan eylemci amacına ulaşamadan gözaltına alındı.

Vinogradova hakkında dini sembollere hakaret ve uygunsuz davranış dahil beş suçtan işlem yapılacağı belirtildi.

İnternet sitesinden duyuru yayınlayan FEMEN, kadın özgürlüğüne ve doğal haklarına karşı olan Vatikan’a karşı politika yürüttüklerini kaydetti.

FEMEN “Bir çocuk tanrıdan değil kadındandır” dedi.

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