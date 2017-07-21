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FEMEN, Ukrayna ve Belarus liderlerinin toplantısını ‘bastı’

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FEMEN, Ukrayna ve Belarus liderlerinin toplantısını ‘bastı.’

Fotoğraf: DHA

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etti.

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Lukaşenko, Ukraynalı mevkidaşı Petro Poroşenko’yla ikili anlaşma imzalayacağı sırada bir FEMEN üyesi canlı yayın yapan kameraların önüne geçti.

Müdahale edilen eylemcinin kameralara “Yaşasın Belarus” diye bağırdığı duyuldu.

FEMEN, göstericinin 2011’de Belarus’da Lukaşenko’yu protesto ederken KGB tarafından gözaltına alınarak, kötü muameleye maruz kaldıktan sonra çıplak halde ormanda bırakıldığını öne sürdü.

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