FEMEN, Ukrayna ve Belarus liderlerinin toplantısını ‘bastı.’

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etti.

Lukaşenko, Ukraynalı mevkidaşı Petro Poroşenko’yla ikili anlaşma imzalayacağı sırada bir FEMEN üyesi canlı yayın yapan kameraların önüne geçti.

Müdahale edilen eylemcinin kameralara “Yaşasın Belarus” diye bağırdığı duyuldu.

‘Long Live Belarus’

‘Stop Dictator’

Turns out today FEMEN is the only one in Kyiv with enough balls to stand up for free, democratic Belarus pic.twitter.com/Y1Ro6No8pv

— Maxim Eristavi (@MaximEristavi) 21 Temmuz 2017