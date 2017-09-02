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FEMEN, Erdoğan’ı protesto için Ukrayna-Türkiye maçında ‘sahaya indi’

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Siyasi içerikli üstsüz eylemleriyle ünlü feminist örgüt FEMEN, Ukrayna ile Türkiye’nin karşı karşıya geldiği Dünya Kupası eleme grubu maçı öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı protesto etti.

Üzerinde ‘Killer Erdoğan’ (Katil Erdoğan) yazan FEMEN üyesi Anzhelina Diash, Kharkiv’deki Metalist Stadı’nda oynanan karşılaşmanın başlama vuruşuna dakikalar kala ‘sahaya indi’.

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‘Diktatörlüğü durdurun’

Protestocunun gözaltına alındığını ve polis merkezine götürüldüğünü duyuran FEMEN’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “FEMEN Erdoğan’ın diktatoryal rejimini protesto etti. Erdoğan rejimi özgürlüğü katlediyor ve gerçekten de öldürüyor. Diktatörlüğü durdurun.”

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