FEMEN, Ekim Devrimi’ni selamlayıp Ukrayna liderlerini protesto etti

FEMEN, Ekim Devrimi’nin 100’üncü yıldönümünde Ukrayna liderlerini protesto etti.

Başkent Kiev’deki Ekim Devrimi’nin Kahramanları Anıtı’na gelen yarı çıplak bir kadın, üzerine sarı renkte FEMEN yazılı kızıl bayrak açtı.

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Anıttaki topun ucuna kırmızı renkte bir meşale takıldı. Kırmızı bir şal ve SSCB’nin istihbarat servisi KGB elemanlarının pantolonlarından giyen FEMEN üyesi kadın, “Haydi çikolata yılanını ezin” diye bağırdı.

Kadının ‘çikolata yılanı’ diye bahsettiği kişi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’dan başkası değil. Aynı zamanda işadamı olan Poroşenko’nun çikolata şirketi var.

FEMEN’in açıklamasında, “FEMEN, bu unutulmaz günde işçileri ‘Çar Poroşenko’ ve ‘veliaht prens Vladimir Groysman’ın nefret edilen hanedanlığını yıkmaya çağırıyor” dendi.

Groysman, Ukrayna başbakanı.

“Dünyanın tüm işçileri, birleşin!” çağrısı yapan FEMEN, YouTube’da Enternasyonel marşı eşliğinde eylemin görüntülerini de yayınladı.

Ukrayna merkezli FEMEN’in Poroşenko’yu protesto etmesi yeni değil.

Kadınlar daha önce Ukrayna cumhurbaşkanını Belaruslu mevkidaşıyla yaptığı toplantıda protesto etmişti.