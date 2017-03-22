Fehim Işık: Kürtler Rojava üzerinden Cenevre masasına taşınmadığı sürece askeri iş birliğinin bir garantisi olamaz

Şurası şüphesiz; Türkiye’yi engellemeye çalışmanın bir garantisi yok. Şu an için bölgeye ABD ve Rusya’nın asker göndermesi, Türk askerleri ile ÖSO’ya bağlı güçlerin YPG/YPJ ile çatışmasını önlemek amaçlıdır.

Ancak Rojava’da siyasi irade ile ilişki kurulup Kürtler Rojava üzerinden Cenevre masasına taşınmadığı sürece askeri iş birliğinin bir garantisi olamaz. Kürtler boşuna “Bextê Romê tune ye” demezler. Burada Rom, batıdan gelen anlamındadır ve genellikle Türk olanlar kastedilir. Batı’dan gelenin bahtının olmaması, böyle ifade edilir.

Bu atasözünü genellemekte bir sakınca yok. Bölgede her birinin emeli farklı olan güçlerin yarın Kürtlere bahtsızlık yapmayacağını söylemek mümkün mü?

Peki, durum bu ama bunu engellemenin yolları yok mu?

Fehim Işık’ın yazısı