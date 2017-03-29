Fehim Işık: Cenevre’ye en çok Türkiye basını ilgili; gün yok ki bir ‘muhalif’ AA’ya demeç vermesin

Cenevre 5 görüşmeleri sessiz sedasız sürüyor. Daha önceleri basının şaşalı ilgisiyle karşılaşan, bununla bağlantılı Suriye barışına ilişkin ciddi umutlar barındıran bu görüşmeler, şimdilerde BM Özel Temsilcisi de Mistura’nın bile henüz katılım göstermediği, yardımcısı aracılığıyla heyetlerin yanyana gelmeden aracılarla sürdürdüğü teknik toplantılar biçiminde yürüyor.

İlginçtir; Cenevre 5’e en çok Türkiye basını ilgi gösteriyor. Devletin ajansı her gün konuyla ilgili haber yapıyor. Gün yok ki bir ‘muhalif’ AA’ya demeç vermesin, BM aracılığı ile Suriye rejimi ile sağladıkları dolaylı ilerlemelerden söz etmesin.

Bu mesajları, belki şöyle de okumak gerekir. ‘Muhalifler’ AA aracılığıyla, belki de AA yani Türkiye ‘muhalifler’ aracılığı ile mesajlarını aktarmak istiyor. Sahada top çevirme dışında bir oyun yokken yapılan bu haberleri başka bir niyetle okumak mümkün değil çünkü.

Fehim Işık’ın yazısı