Fed’in ‘olağanüstü’ faiz indirimi ardından gerileyen dolar/TL tekrar yükselişte

Dolar/TL ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün olağanüstü 50 baz puan faiz indirimi ardından gece 6.0345’e kadar geriledikten sonra bu sabah 6.1250 civarında güne başladı.

Fotoğraf: Reuters

Kur son iki haftada sert satış baskısı altında kalmış ve bu haftaya Eylül 2018’den beri en yüksek seviye olan 6.2640’a yükselerek başlamıştı.

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Bu yükselişte corona virüsü kaynaklı salgın endişesi ve son dönemde artan jeopolitik endişeler belirleyici olmuştu.

Fed dünyanın en büyük ekonomisi ABD’yi salgının etkilerinden korumak için dün olağanüstü bir adım atarak faiz indirdi. Ancak ABD borsaları ekonominin uzun süreli bir yavaşlamaya girdiği endişeleriyle sert geriledi.

Fed 2008 yılındaki finansal krizden bu yana ilk defa olağan para politikası toplantısını beklemeden faiz indirim kararı alarak, salgını ciddiye aldığını da göstermiş oldu.

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Dolar/TL’ye dün G7 ülkelerinin ve küresel merkez bankalarının virüsün ekonomik etkisine karşı birlikte önlem alabileceği beklentisi değer kazancı olarak yansımıştı.

Dolar/TL saat 09:14’te 6.14 seviyesinde işlem gördü.

ABD borsaları faiz indirimine rağmen günü yüzde 3’e yakın düşüşle tamamlarken, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin getirisi ilk defa yüzde 1’in altına indi.

Bazı analistler faiz indirim kararının salgınının ekonomiyi yavaşlatacağı endişelerini gidereceği yerde güçlendirdiğini ifade etti.

ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi daha önce görülmemiş bir seviye olan yüzde 0.9060’a kadar gerilerken Asya piyasalarında bu seviyenin hemen üzerinde tutundu.

J.P. Morgan stratejisti Kerry Craig, “Fed’in piyasaları şaşırtmak için attığı adım ters tepmiş görünüyor… Piyasaya güveni tekrar tesis etmek için atılmış bir adım olsa da bu derece kuvvetli ve olağan toplantı tarihi beklenmeden yapılması (virüsün) ekonomiye etkisi konusunda Fed’in tahmin edilenden çok daha endişeli olduğu şeklinde yorumlandı” dedi.

İşlemciler Fed’in bir indirim daha yapacağını düşünüyor.