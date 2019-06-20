Fed’in faiz indirimlerine hazır olduğu sinyali ile dolar/TL 5.75’in altında

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine hazır olduğu sinyali ile güne güne 5.80’nin altında başladıktan sonra düşüşünü sürdürerek 6 Haziran’dan beri ilk kez 5.7375 seviyesini gördü.

Fotoğraf: Reuters

Kur dün 5.9250’yi test ettikten sonra akşam saatlerinde 5.84’lü seviyelerdeydi. Fed sonrası 5.7790’a kadar gerileyen kur saat 10.25’te 5.7430/5.7450 seviyesinden işlem görüyor. Sepet bazında lira aynı saatte 6.1126/6.1151, avro/TL 6.4813/6.4852 seviyesinde.

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Artan ticaret gerilimleri ve zayıf enflasyonla ilgili endişeleri değerlendiren Fed, gelecek ay kadar erken bir sürede faiz indirimleriyle küresel ve ülke içindeki ekonomik risklerle mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti.

Fed politika faiz oranını yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 aralığında sabit bıraksa da, son politika toplantısından bu yana yaklaşımı değişti.

Fed politika yapıcılarının birçoğu, yılın geri kalanına ilişkin faiz görünümlerini yaklaşık yüzde 0.5 puan düşürdü ve Fed Başkanı Jerome Powell diğer politika yapıcıların da faiz oranlarının düşürülmesi için daha güçlü gerekçeler gördüğünü söyledi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) da bu hafta gevşeme sinyali vermişti. Küresel merkez bankalarının bu adımları liranın da aralarında bulunduğu gelişmekte olan para birimlerine olan risk iştahını artırıyor.