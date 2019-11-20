Federasyondan, buz pateni pistinde bacağı kırılan küçük sporcuya teşvik madalyası

Erzurum’da düzenlenen buz pateni yarışması sırasında sağ ayağı iki yerinden kırılan 10 yaşındaki sporcu Ecrin Türkmensoy’a, hastanede, Buz Pateni Federasyonu Temsilcisi, kulüp başkanı ve antrenörü tarafından teşvik madalyası verildi.

Fotoğraflar: DHA

Federasyonun Erzurum’un Palandöken ilçesinde düzenlediği Short Track Federasyon Kupası yarışmalarına üç kentte 23 kulüp ve 71 sporcu katıldı.

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Erzurum Ejder Spor Kulübü patencisi Ecrin Türkmensoy, organizasyonun son gününde 500 metre yarışı için piste çıktı. İlk turu başarıyla tamamlayan Türkmensoy, ikinci turun sonunda ayağı takılınca düşerek sürüklendi.

Salonda yapılan ilk muayenede sağ bacağında kırık tespit edilen Türkmensoy, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ortopedi servisinde tedaviye alındı.

Hastanede tedavisi süren küçük sporcuya Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Branş Sorumlusu Naci Korucu, Ejder Spor Kulübü Başkanı Özcan Işık ile antrenör Betül Yerdelen sürpriz bir ziyaret yaptı.

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Geçmiş olsun dileklerini ileten Korucu, teşvik madalyasını hastane odasında taktı. Işık ile Yerdelen ise bir an evvel iyileşerek buz pistine geri dönmesini beklediklerini söyledi.

