Federasyon, Türkiye’den üç ismin yer aldığı ‘doping cezalı atletler’ listesini ‘doğru bulmadı’: Herhalde bir gaf

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Münir Yaraş, Uluslararası Atletizm Federasyonunun (IAAF) internet sitesinde yayımlanan ve üç milli atletin de yer aldığı doping cezalı sporcular listesi için, “Bu, herhalde IAAF’ın bir gafı” dedi.

‘Dava devam ederken böyle bir açıklama yapılması doğru değil’

Listedeki isimlerden Elvan Abeylegesse’nin 2007 Osaka Dünya Atletizm Şampiyonası’nda alınan numunesinde yapılan geriye dönük analizlerde ‘eser miktarda’ yasaklı maddeye rastlanmasının yeni bir gelişme olmadığını savunan Yaraş, şunları söyledi: “IAAF’ın, zamanında eser miktarda rastladığı maddeyi bizim uzmanlarımız bulamadı. Bu konuda Elvan’ın açtığı dava hala devam ediyor ama TAF biraz acele davranarak Elvan’ı iki yıl men etti. IAAF’ın, Elvan’ın davası hala devam ederken böyle bir açıklama yapması doğru değil.”

‘Olimpiyat madalyaları duruyor’

IAAF’ın cezalı atletler listesini rutin bir uygulama olarak yenilediğini belirten Yaraş, şöyle devam etti: “Buradaki sıkıntı, listeye göre Elvan’ın 2007-2009 yılları arasındaki müsabakalardan men edildiği bilgisinin yer alması. Bu da otomatik olarak 2008 Pekin Olimpiyatları’nı da kapsıyor. Oysa Elvan’ı Pekin’de üç defa kontrol ettiler ve temiz çıktı. 2008 madalyaları duruyor. Elvan’ın 2008 Pekin Olimpiyatları’ndaki madalyalarının alınması için IOC’den resmi bir yazı gelmesi gerekir. Henüz böyle bir şey yok.”

‘Herhalde IAAF’ın bir gafı’

Abeylegesse’nin iki yıllık men cezasının eylül ayında sona ereceğine dikkat çeken federasyon yöneticisi, “IAAF’ın, listede 2007-2009 arasını diskalifiye olarak göstermesi, cezanın dört yıla çıkarılması gibi bir şey. Hala sonuçlanmayan, devam eden bir dava için nasıl böyle bir şey yaptılar, anlamadım. Bu, herhalde IAAF’ın bir gafı” diye konuştu.