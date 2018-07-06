Federasyon resmen açıkladı: Önümüzdeki sezon VAR uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nda ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını önümüzdeki sezon uygulamaya resmi olarak karar verdi.
20018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun resmi statüsünü internet sitesinden duyuran TFF, VAR uygulamasının Süper Lig’in yanı sıra 1. Lig play-off maçlarında da geçerli olacağını bildirdi.
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