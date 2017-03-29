Federasyon başkanının ‘derdi’: Doping cezaları 2007 ve 2011’de alınan numunelerden, dönemime mal edilmesi hoş değil 

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Uluslararası Atletizm Federasyonunun (IAAF) internet sitesinde yayımlanan ve üç milli atletin de yer aldığı listedeki doping cezalarının yeni olmadığını savundu.

‘Ne hikmetse dünya üçüncüsü olmamızdan üç gün sonra bu haber patladı’

A Spor’a yaptığı açıklamada, “Bu cezalar bugün verilmedi” diyen Çintimar, şöyle devam etti: “Bu cezalar Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu’na 2015 yılında havale edildi ve sekizinci ayda bu cezalarla ilgili işlemler yapıldı. 4 Ocak 2016’da da IAAF’a bildirildi. Ama ne hikmetse üç gün önce dünya üçüncüsü olduk, bugün bu haber tüm basında IAAF’ın kanalıyla patlamış oldu. Yani bizim bir hatta bir buçuk yıl önce açıklamış olduğumuz ve basında çıkmış olan bir haberin bugün tekrar ısıtılıp insanların gündemine, Türkiye’nin gündemine getirilmesi, atletizm açısından, bizim açımızdan son derece yanlış ve hoşumuza gitmedi.”

‘Onu biz de anlamadık’

Federasyon başkanı, yaklaşık bir buçuk yıl önce açıklandığını söylediği cezaların IAAF’ın bugün yayımladığı listede neden yer almış olabileceğine dair bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Onu anlamadık. Onunla ilgili gerekli araştırmayı arkadaşlarımız yapıyor. Bakacağız nedendir, niyedir. Çünkü biz bununla ilgili elimizdeki belgelere göre 4 Ocak 2016’da IAAF’a zaten bildirmişiz verilen cezayı. Cezanın karşılığında da Elvan mahkemeye gitmiş, hala Monaco’da devam ediyor. Ama bugün böyle bir haber çıktı. Tabii ki biz dopingle ilgili hiç kimseyi savunmuyoruz, savunmayacağız. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Bu cezaları da IAAF ya da WADA vermedi, Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu verdi. Gelen raporlar doğrultusunda gerekli işlemler yapıldı. Yapıldıktan sonra da kendilerine gerekli bilgi verildi.”

‘Doping yapmak ülkeye ihanet’

Doping yapan herkesin cezasını çekmesini istediklerini vurgulayan Çintimar, şunları söyledi: “Türkiye Atletizm Federasyonu olarak niye ceza alıyorlar gibi bir derdimiz yok. Yapan herkes cezasını alsın. Çünkü biz tertemiz bir spor istiyoruz. Sıfır toleransla, hiç kimsenin doping yapmadığı bir ülke olmak istiyoruz. Ama bugün bu haberlerin çıkmış olması sanki Türkiye’de bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor gibi, böyle acayip bir şey oldu. Herkes bunu bilerek yapıyor. isteyerek yapıyor. Biz her türlü bilgilendirmeyi yaptıktan sonra insanlar bilerek doping kullanıyorsa bu ülkeye ihanetten başka bir şey değildir. Bizim kimseden madalya kazanmak için doping yapın gibi bir beklentimiz yok.”

‘2007’de il müdürüydüm’

IAAF’ın bugün açıkladığı listede Elvan Abeylegesse ve Gamze Bulut’a verilen cezaların, 2007 ve 2011’de alınan numuneler üzerinde yapılan geriye dönük analizlere dayandırıldığına dikkat çeken federasyon başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evet son yıllarda açıklanıyor ama 2007’den 2011’de alınan numuden çıkan doping. Bugün açıklanması, bizim dönemimize mal ediliyor olması hoş değil. 2007’deki doping numunesine ben ne yapabilirim? 2007’de Erzurum Gençlik ve Spor il müdürüydüm. Biyolojik pasaportla dopingli çıkanlar var. Çıkmaya da devam edecek ama biz hiçbir şekilde göz açtırmadan çocuklarımızı bu simsarların, ilaç satanların elinden koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Dünyada hiçbir yerde antrenöre ceza verilmezken biz 80 antrenör ömrü boyu men cezası verdik. Elvan’ın 2007’deki antrenörüne ömür boyu men cezası verdik.İnanmadığımız, şüphe ttiğimiz kimsenin milli takımda yer almasına müsaade etmeyeceğiz.”