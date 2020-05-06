Fed’den swap yorumu: Karşılıklı güven gerek, her ülke ile olmaz

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Türkiye veya başka ülkelere Fed ile para swap (takas) imkanı tanınması hakkındaki soruya, ancak ‘karşılıklı güven’ ilişkisi tesis edilen ülkeler ile Fed’in swap anlaşması yaptığı cevabını verdi.

Fotoğraf: Reuters

Düzenlenen telekonferansta basının sorularını cevaplayan Barkin, “Her ülke ile kurulmaz” dedi.

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Barkin Fed’in yabancı merkez bankaların tanıdığı imkanların piyasalara istikrar kazandırmayı amaçladığını, kaynak sağlamak için var olmadıklarını vurgulayarak, Türkiye’nin halihazırda gecelik repo imkanını kullanabildiğini belirtti.

Merkez Bankası Murat Uysal swap anlaşmalarıyla ilgili “İlişkilerimizin güçlü olduğu merkez bankalarıyla bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Somut neticeler ortaya çıktıkça paylaşacağız” demişti. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield ise Fed ile Türkiye arasındaki herhangi bir swap hattı anlaşmasının siyasi değil, finansal ve parasal konulara dayandığını belirtmişti.