FED: Salgının ekonomik etkilerinin belirsizliği arttı; orta vadede risk oluşacak

ABD Merkez Bankası (FED) son toplantısına ait tutanaklar, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliğin son derece arttığını, devam eden halk sağlığı krizinin yakın vade de ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre FED, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC), 28-29 Temmuz’da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.

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Politika faizinin yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, komitenin uzun vadeli hedeflere ilişkin açıklaması ve para politikası stratejisine yönelik olası değişikliklerin görüşüldüğü belirtildi.

‘Belirsizlik arttı’

Pandemiye karşı alınan önlemlerin ABD ve yabancı ülkelerdeki ekonomik faaliyet üzerinde etkili olmaya devam ettiğine dikkat çekilen tutanaklarda, son toplantı sırasındaki mevcut bilgilerin ABD ekonomik faaliyetinde mart ve nisan aylarındaki keskin düşüşlerin ardından mayıs ve haziran aylarında toparlanmaya işaret ettiği bildirildi.

Tutanaklarda, şu ifadeler yer aldı: “Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik son derece arttı ve salgına bağlı şokun olağan dışı doğası ekonominin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin değerlendirmeleri normalden daha zor hale getirdi. Salgının seyri ile ekonominin toparlanmasının ne kadar süreceğine yönelik ciddi belirsizlik ve aşağı yönlü riskler ışığında, daha kötümser bir tahminin temel tahminlerden daha az makul olmadığı yargısına varıldı.”

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‘Orta vadede risk’

Ekonominin önündeki yolun salgının seyrine bağlı olacağı vurgulanan tutanaklarda, salgının yarattığı krizin yakın vadede ekonomik faaliyet, istihdam ile enflasyon üzerinde baskı yapacağı, orta vadede de ekonomik görünüme yönelik kayda değer risk oluşturacağı belirtildi.