Fed politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 1,25-1,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.
Fed’in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki günlük politika toplantısının ardından beklenildiği gibi gösterge faizini yüzde 1.25-1.5 aralığında sabit tuttu.
Fed’in bu yıl üç kez faiz artışına gitmesi bekleniyor. Bankanın 2018’in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart’taki toplantıda yapacağı tahmin ediliyor.
Fed, en son 13 Aralık 2017’de faizleri 25 baz puan yükseltmişti.