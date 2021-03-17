FED, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

FED’in açıklamasında, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

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Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde iki oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi.

Bankanın varlık alımını sürdüreceğine de işaret edilirken hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımına maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde ‘önemli ölçüde ilerleme’ kaydedilene kadar devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, komitenin hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı bildirildi.