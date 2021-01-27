FED, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde iki oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.

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Bankanın varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmeyen Fed’in, bu politikanın, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere toplam 120 milyar dolar olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde ‘önemli ölçüde ilerleme’ kaydedilene kadar devam edeceği bildirildi.

Ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığına işaret edilen açıklamada, zayıflayan talep ve petrol fiyatlarında önceden yaşanan düşüşlerin tüketici enflasyonunu düşürdüğü kaydedildi.

Ekonominin gidişatının, aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı olacağı vurgulanırken, ‘devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturduğu’ aktarıldı.

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Komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği belirtilerek, bankanın ‘hedeflerine ulaşılmasını geciktirebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde değiştirmeye hazır olacağı’ ifade edildi.