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Yaramazlara biraz batar!

Fed politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinin yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutulmasına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Fed’in internet sitesinde yer alan açıklamada, corona virüsünün ABD’de ve dünyada ekonomik sıkıntılara neden olduğu belirtildi. Açıklamada, virüsün ve halk sağlığını korumak için alınan önlemlerin ekonomik işleyişte keskin düşüş, işsizlikte de artışa neden olacağı ifade edildi.

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Fed, devam eden halk sağlığı krizinin, ekonomik işleyiş, istihdam ve enflasyonda yakın dönemde ağır etkisinin hissedileceğini, orta vadede de ekonomi için önemli risk barındırdığını dile getirdi.

Açıklamada, tüm bu gelişmelerin ışığında faizin sabit tutulması kararı verildiği belirtilerek, ekonomi ve istihdamın ‘normal seyrine’ dönene kadar faiz oranının aynı şekilde muhafaza edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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