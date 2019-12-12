Fed, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1.5-1.75 aralığında tuttu.
Politika faizinin sabit tutulması kararı oybirliğiyle alınırken, Fed’in yeni ekonomik projeksiyonları, 17 politika yapıcıdan 13’ünün en az 2021’e kadar faiz oranlarında bir değişim öngörmediğine işaret etti.
Fed, ılımlı ekonomik büyüme ve tarihi düşük seviyedeki işsizlik oranının 2020’deki başkanlık seçimlerine kadar süreceği beklentisiyle, yakın dönemde borçlanma maliyetlerinin değişmeyeceğinin sinyalini verdi.
Fed, gelecek yıl için ise yüzde 2 büyüme öngördü.