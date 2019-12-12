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Yaramazlara biraz batar!

Fed, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1.5-1.75 aralığında tuttu.

Fotoğraf: Reuters

Politika faizinin sabit tutulması kararı oybirliğiyle alınırken, Fed’in yeni ekonomik projeksiyonları, 17 politika yapıcıdan 13’ünün en az 2021’e kadar faiz oranlarında bir değişim öngörmediğine işaret etti.

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Fed, ılımlı ekonomik büyüme ve tarihi düşük seviyedeki işsizlik oranının 2020’deki başkanlık seçimlerine kadar süreceği beklentisiyle, yakın dönemde borçlanma maliyetlerinin değişmeyeceğinin sinyalini verdi.

Fed, gelecek yıl için ise yüzde 2 büyüme öngördü.

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