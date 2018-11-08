Fed, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tuttu.
Bugünkü toplantı öncesi beklentiler faizin sabit tutulması yönündeydi.
Fed, 26 Eylül’de faizi 2-2,5 aralığına yükseltmişti.
Yaramazlara biraz batar!
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tuttu.
Bugünkü toplantı öncesi beklentiler faizin sabit tutulması yönündeydi.
Fed, 26 Eylül’de faizi 2-2,5 aralığına yükseltmişti.
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