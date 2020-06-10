FED politika faizini değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bloomberg’in haberine göre, ABD’li politika yapıcılar geniş çaplı varlık alımlarının altını doldururken, ekonominin corona virüsünün tetiklediği resesyondan hızlı bir şekilde toparlanması için faizlerin en azından 2022 yılına kadar sıfıra yakın seviyede kalmasını bekliyor.

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FOMC’nin çarşamba günü yayınlanan açıklamasında “Tüketici ve işletmelere kredi akışını desteklemek için FED, piyasanın aksamadan çalışması için gelecek aylarda bilançosundaki Hazine tahvillerini ve ticari mortgage’a dayalı menkul kıymetleri en az şu anki temposunda artıracaktır” ifadesi yer aldı.

New York FED tarafından yayınlanan bir açıklamada artış hızının Hazine tahvilleri için aylık 80 milyar dolar civarında ve mortgage’a dayalı menkul kıymetler için 40 milyar dolar civarında olacağı belirtildi.

Haziran toplantısında aralıktan bu yana ilk kez, aralarında faiz projeksiyonlarının noktasal grafiğinin de bulunduğu çeyrek dönem tahminleri açıklandı. Pandemi nedeniyle Mart ayı projeksiyonları pas geçilmişti.