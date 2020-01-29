FED, faizleri değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (FED) bu akşam Türkiye saati ile 22:00’de faiz kararını açıkladı. FED, faizleri değiştirmeyerek yüzde 1.50 – 1.75 aralığında sabit tuttu.
FED’in faiz kararı sonrası dolar/TL ve euro/TL’de bir değişim gözlenmedi.
Yaramazlara biraz batar!
Karayolları Genel Müdürlüğü (KDM), Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletme hakkının Çinli konsorsiyuma devredilmesinin, bu yapıların satıldığı anlamına gelmediğini açıkladı.
Ortadoğu’da ilk ‘corona’ virüsü vakası Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Çin’den gelen bir ailede görüldü.
Elazığ’ın tamamında, Malatya’nın ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat’ta açılacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Ocak Cuma günü Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kamuoyunda tartışılan ‘deprem vergilerinin akıbeti’ hakkında, “Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. Onun dışında bir yere harcama tavrı içinde olmadık, olmayız” dedi.
Elazığ’da meydana gelen depremin ardından sağlam olduğu düşünülen kiralık evlere talep arttı. Talebin artmasını fırsat bilen ev sahipleri, kiraları neredeyse iki katına çıkardı.