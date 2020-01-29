Diken

Yaramazlara biraz batar!

FED, faizleri değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (FED) bu akşam Türkiye saati ile 22:00’de faiz kararını açıkladı. FED, faizleri değiştirmeyerek yüzde 1.50 – 1.75 aralığında sabit tuttu.

FED’in faiz kararı sonrası dolar/TL ve euro/TL’de bir değişim gözlenmedi.

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Erdoğan: Deprem vergileri hangi amaç için toplandıysa onun için harcandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Ocak Cuma günü Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kamuoyunda tartışılan ‘deprem vergilerinin akıbeti’ hakkında, “Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. Onun dışında bir yere harcama tavrı içinde olmadık, olmayız” dedi.

Elazığ’da deprem sonrası kiralar fırladı!

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından sağlam olduğu düşünülen kiralık evlere talep arttı. Talebin artmasını fırsat bilen ev sahipleri, kiraları neredeyse iki katına çıkardı.

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