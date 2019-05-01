ABD Merkez Bankası (Fed), faizi sabit tuttu.
Merkez bankasının internet sitesinde yer alan açıklamada, faiz oranlarının 2.50’de tutulmasına karar verildiği belirtildi.
Yaramazlara biraz batar!
ABD Merkez Bankası (Fed), faizi sabit tuttu.
Merkez bankasının internet sitesinde yer alan açıklamada, faiz oranlarının 2.50’de tutulmasına karar verildiği belirtildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinden Taksim’e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan gruptakiler, polis otobüsüne bindirilip emniyete götürüldü.
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