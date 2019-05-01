Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fed, faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), faizi sabit tuttu.

Merkez bankasının internet sitesinde yer alan açıklamada, faiz oranlarının 2.50’de tutulmasına karar verildiği belirtildi.

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