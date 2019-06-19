FED, faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktı.

Fotoğraf: Reuters

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası FED’in faizleri 2.25 – 2.50 aralığında sabit bıraktığı bildiriliyor.

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Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dokuza bir oyla faizleri sabit tutmaya karar verdi. Komite ayrıca politikaya yönelik yaklaşım tanımından ‘sabırlı’ ifadesini kaldırdı. FOMC’den yapılan açıklamada, “Bu belirsizlikler ışığında Komite, ekonomik görünümüne ilişkin yapılacak açıklamaları yakından izleyecek ve güçlü iş piyasası ile Komite’nin yüzde 2.0’lik enflasyon hedefiyle genişlemenin sürdürülmesi için gerekli şekilde hareket edecektir” denildi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığının ifade edildiği açıklamada, FED fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2019 için yüzde 2,4, 2020 için 2,1 ve 2021 için de yüzde 2,4 olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl için işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,6, 2020 yılı için yüzde 3,7, 2021 yılı için ise yüzde 3,8 olduğu kaydedilirken, hane halkı harcamalarının toparlanıyor olduğu, fakat firmaların sabit yatırımlarının zayıf kalmaya devam ettiği belirtildi.