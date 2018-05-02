Fed, faizi ‘beklentiler doğrultusunda’ değiştirmedi: Ekonomi dengeli görünüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs toplantısında faiz oranlarını piyasa beklentileri ve daha önceki açıklamalar doğrultusunda değiştirmeyerek 1.50-1.75 aralığında bıraktı.

Fed ayrıca enflasyonun yüzde 2.0 hedefine yakın olduğunu duyurdu ve Federal Açık Piyasa Komitesi’nin 12-13 Haziran tarihlerinde yeniden toplanacağı belirtildi.

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Komitenin açıklamasında “Ekonomik görünüm aşağı yukarı dengeli görünüyor” denirken, enflasyonun mart toplantısından bu yana bankanın hedefi olan yüzde 2’ye yaklaştığı belirtildi.

Komitenin açıklamasından, “Enflasyon gelişmeleri yakın şekilde izleniyor” ifadesinin çıkarılması dikkat çekti.

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Fed, federal fon faizinde kademeli artışların devam etmesini beklediğini tekrarladı. Açıklamada istihdam piyasasının güçlenmeye devam ettiği, piyasa şartlarının güçlü olmayı sürdürmesinin beklendiği vurgulandı.

Fed mart toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükseltmişti. Yılın kalanı için piyasa beklentisi iki veya üç faiz artışı yönünde.