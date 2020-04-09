Fed ‘corona’ sonrası ekonomide ‘yavaş toparlanma’ öngörüyor: Aşı bulunana kadar kırılganlık devam eder

ABD ekonomisi, corona virüsünün işletmeleri kapanmasına ve milyonlarca kişinin işten çıkarılmasına neden olmasıyla önümüzdeki aylarda sert düşüşe hazırlanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri salgın ivme kaybettiğinde ‘yavaş toparlanma’ öngörüyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a konuşan Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan şunları söyledi: “Bunun şoku yüzünden … tüketici davranışları daha temkinli olacak mı? Bu sadece güvenlik kaygıları değil … aynı zamanda daha fazla tasarruf ve daha az harcama yapmalarına neden olabilecek finansal ve potansiyel olarak iş güvensizliği.”

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Kaplan bu tür temkinliliğin toparlanmanın gücünü azaltacağını ve dünyanın en büyük ekonomisinin 2020’nin sonunda geçen yılın sonuna göre yaklaşık yüzde 4 ile yüzde 5 daha az büyümesine neden olacağını söyledi.

ABD’de yıllardır hanehalkı harcamaları ekonomik büyümeye destek vererek istihdamı artırırken, işsizliği şubatta olduğu gibi onlarca yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3.5’te tutmaya yardımcı oldu. Ancak yeni ‘corona’ vakaları mart ayında artmaya başladıkça, yetkililer yayılmayı yavaşlatmak için insanlara evde kalmaları ve bireysel işlemler dışında tüm ticari faaliyetleri tamamen durdurmaları talimatı vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni enfeksiyonların azalması üzerine ekonominin yeniden açılabileceğini ve kriz öncesi gücüne geri dönebileceğini umduğunu ifade etmişti.

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Fed ve ABD hükümeti ekonominin yeniden açılması ve kriz öncesi gücüne dönmesi için daha önce görülmemiş çaba gösteriyor.

Fed faiz oranlarını sıfıra yakın tutarken, tahvil alımlarını sürdürdü ve finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için bir dizi program hazırladı. Buna ek olarak, ABD Kongresi geçen ayın sonlarında hane halklarına nakit ve işletmelere hibe ve kredi sağlamak için 2.3 trilyon dolarlık kurtarma paketini onayladı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans kurtarma paketinin, ‘corona’nın durumuna bağlı olarak ekonominin 2020’nin ikinci yarısında toparlanmasına imkan tanıyacağını söyledi.

Ancak, Evans en azından bir aşı bulunana kadar, potansiyel olarak kırılgan toparlanmaya işaret etti ve en büyük riskin salgının devam etmesinden kaynaklanan ‘derin ve uzun süreli’ bir gerileme olduğunu belirtti.

Evans’ın açıklamasına göre ekonomi ‘daha ihtiyatlı bir duruşta’ yaza kadar yeniden açılmaya başlasa da, enfekte bireylerin test edilmesinin ve temaslarını izlemenin daha kapsamlı salgınları durduramaması durumunda ekonomi yeni aksamalara eğilimli olabilecek.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, herhangi bir toparlanmanın başarısının, özellikle hizmet sektöründe işletmelerin tüketicilere yeniden güven vermesine bağlı olacağını söyledi.

Barkin “Hava yolları orta koltuğu boş bırakarak uçarken, işletmeler, tüketicileri alışveriş yapmaya, dışarıda yemek yemeye, seyahat etmeye ya da bir konsere ya da oyuna ikna etmenin bir yolunu bulmak zorunda kalacaklar” dedi.

Barkin şöyle konuştu: “Bu değişikliklerin birçoğu maliyetleri ve fiyatları artırabilir, ancak aynı zamanda halkı iş hayatına geri döndürecek kadar güvence altına alabilirler.”