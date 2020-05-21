FED başkanı: ‘Corona’ son 10 yılın kazanımlarını yok etti

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Covid-19 salgını nedeniyle son 10 yılın kazanımlarının şimdiden yok olduğunu belirterek, ekonomik anlamda tamamen yeni bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre “Covid-19 topluluğunuzu nasıl etkiler” başlıklı telekonferansta konuşan Powell, benzeri görülmemiş bir ekonomik gerilemenin ortasında olunduğunu ifade etti.

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Fed başkanı, söz konusu ekonomik krizin ani ve sert bir gerileme olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Son 10 yılın iş kazanımlarını şimdiden yok etti ve ülke çapında şiddetli sancıya neden oldu. Yük yayılmış olsa da eşit olarak dağılmış değil. Bunun zorluğunu göğüsleyenler ona en az dayanabilecek olanlar.”

Normal yaşamın da altüst olduğunu belirten Powell, “Şu an tamamen yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz, çünkü virüse dair sorular görünümü karmaşıklaştırıyor” dedi.

Powell, geçen hafta da “ABD ekonomisinin tam anlamıyla düzelebilmesi için aşının bulunmasını beklemek gerekebilir” demişti.

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‘İlave destek gerekebilir’

Öte yandan, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da katıldığı bir başka telekonferans toplantısında, ekonomik gerilemenin süresi ve derinliğine ilişkin olağanüstü bir belirsizlik olduğunu ifade etti.

Ekonominin gidişatının virüsün seyrine ve salgını kontrol altına almaya yönelik uygulanan kamu sağlığı politikalarına bağlı olduğunu dile getiren Clarida, ekonomik faaliyetin ve iş gücü piyasasının tam olarak toparlanmasının biraz zaman alacağını, bu yılın ikinci yarısından itibaren ekonominin büyümeye ve işsizlik oranının düşmeye başlayacağını bildirdi.

Clarida şöyle konuştu: “Virüsün seyri ve neden olduğu ekonomik gerilemenin derinliğiyle süresine bağlı olarak hem parasal hem de mali politikalarda ilave destek gerekebilir.”