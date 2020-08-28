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Yaramazlara biraz batar!

Fed başkanı: ABD ekonomisinin toparlanması yavaş olacak

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD’de ekonomik toparlanmanın yavaş olacağını ve ekonominin hem maliye, hem de para politikasının desteğine ihtiyaç duyacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Mester, corona virüsü vaka sayıları artarken ekonominin ve istihdamın yavaşladığını dile getirdi.

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CNBC’ye konuşan Mester, “Toparlanmanın yavaş olacağına inanıyorum” dedi.

Mester üçüncü çeyrekte iş yerlerinin yeniden açılmasının eknomik verilere büyüme olarak yansıyacağını ancak bunun ekonominin iyi durumda olduğu anlamına gelmeyeceğini söyleyerek, “Ekonomiyi desteklememiz gereken zor durumlar olacak” dedi.

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