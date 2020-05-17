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Yaramazlara biraz batar!

FED başkanı: ABD ekonomisinin tamamen toparlanması ‘corona’ aşısına bağlı

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Covid-19 salgının yarattığı ekonomik krize ilişkin değerlendirmesinde, “ABD ekonomisinin tam anlamıyla düzelebilmesi için aşının bulunmasını beklemek gerekebilir” dedi.

FED Başkanı Jerome Powell (Fotoğraf: Reuters)

ABD’nin CBS kanalına konuşan Powell, ekonomik iyileşme sürecinin sonraki yıla uzayabileceğini belirtti.

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Tam anlamıyla bir iyileşmenin ise aşının bulunmasına bağlı olabileceğini belirten Powell, “Bu ekonomi düzelecek. Biraz zaman alabilir. Gerçekten bilmiyoruz” dedi.

Salgında ikinci dalganın yaşanmaması durumunda ekonomik krizdeki olası toparlanmayı da değerlendiren FED başkanı, şöyle devam etti: “Corona virüsünün ikinci dalgasının olmayacağını varsayarsak, bence bu yılın ikinci yarısında ekonominin istikrarlı şekilde toparlanacağını göreceksiniz. Ekonominin tam olarak düzelmesi için de insanlar tam olarak emin olup, aşının geliştirilmesini beklemek zorunda.” 

ABD borsaları, geçen hafta Powell’ın ülkenin ‘uzunca bir süre zayıf büyüme kaydedebileceğini’ söylemesinin ardından gerilemişti.

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Ülkede şimdiye kadar toplamda 1 milyon 509 bin 341 vaka tespit edilirken, can kaybı da son 24 saatte 1592 artarak 90 bin 142’ye yükseldi.

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