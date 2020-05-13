FED başkanı: ABD ekonomisi şu ana kadar görülmedik hız ve kapsamda daralıyor

ABD borsaları, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın ülkenin ‘uzunca bir süre zayıf büyüme kaydedebileceğini’ söylemesinin ardından geriledi.
Yatırımcılar, ABD ekonomisinde beklenen daralma ve eksi enflasyon nedeniyle faizleri negatife çekeceği beklentisiyle seans açılışında yükseliş yönünde pozisyon alıyorlardı.
Ancak Powell’ın konuşmasının ardından endeksler kayıpla açıldı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yüzde 1 geriledi.
Hane gelirlerinin yatay seyredeceğini ifade eden Powell, merkez bankasının negatif faize karşı olduğunu belirtti.
Powell’ın konuşmasından satır başları şöyle:
- ABD ekonomisi şu ana kadar görülmedik hız ve kapsamda daralıyor
- Ekonomik toparlanmanın hız kazanması vakit alabilir
- ABD maliyesi krize karşı İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük önlemleri en hızlı şekilde aldı
- Ekonomide kalıcı hasar oluşmaması için ek tedbirler alınabilir
- FED, kriz bitene ve toparlanma güç kazanana kadar elindeki araçları ‘sonuna kadar’ kullanacak
- ABD’de işsizlik gelecek ay büyük ihtimalle zirve yaptıktan sonra hızla gerileyebilir, ancak ABD ekonomisinin salgın öncesine dönmesi ‘bir miktar’ vakit alacak
- Ekonomik toparlanmanın şekillenmesi birkaç ay daha sürebilir, toparlanma yavaşlığına göre FED ek tedbirler alabilir
ABD borsaları dün, Covid-19 yasaklarının gevşetilmesi sonrası, küresel ekonominin toparlanmaya başlayacağı beklentisiyle açılışta yüzde 0.3 yükselmişti.