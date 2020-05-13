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Yaramazlara biraz batar!

FED başkanı: ABD ekonomisi şu ana kadar görülmedik hız ve kapsamda daralıyor

ABD borsaları, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın ülkenin ‘uzunca bir süre zayıf büyüme kaydedebileceğini’ söylemesinin ardından geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Yatırımcılar, ABD ekonomisinde beklenen daralma ve eksi enflasyon nedeniyle faizleri negatife çekeceği beklentisiyle seans açılışında yükseliş yönünde pozisyon alıyorlardı.

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Ancak Powell’ın konuşmasının ardından endeksler kayıpla açıldı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yüzde 1 geriledi.

Hane gelirlerinin yatay seyredeceğini ifade eden Powell, merkez bankasının negatif faize karşı olduğunu belirtti.

Powell’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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  • ABD ekonomisi şu ana kadar görülmedik hız ve kapsamda daralıyor
  • Ekonomik toparlanmanın hız kazanması vakit alabilir
  • ABD maliyesi krize karşı İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük önlemleri en hızlı şekilde aldı
  • Ekonomide kalıcı hasar oluşmaması için ek tedbirler alınabilir
  • FED, kriz bitene ve toparlanma güç kazanana kadar elindeki araçları ‘sonuna kadar’ kullanacak
  • ABD’de işsizlik gelecek ay büyük ihtimalle zirve yaptıktan sonra hızla gerileyebilir, ancak ABD ekonomisinin salgın öncesine dönmesi ‘bir miktar’ vakit alacak
  • Ekonomik toparlanmanın şekillenmesi birkaç ay daha sürebilir, toparlanma yavaşlığına göre FED ek tedbirler alabilir

ABD borsaları dün, Covid-19 yasaklarının gevşetilmesi sonrası, küresel ekonominin toparlanmaya başlayacağı beklentisiyle açılışta yüzde 0.3 yükselmişti.

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