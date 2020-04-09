Fed, ABD’deki yerel yönetimlere ve şirketlere 2.3 trilyon dolarlık kaynak sağlayacak

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkedeki yerel yönetimleri ve orta ve küçük ölçekli işletmeleri desteklemek için 2.3 trilyon dolar büyüklüğünde bir dizi ek tedbir açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Fed, bankalarla ortaklaşa bir şekilde 10 binden daha az çalışan bulunduran şirketlere dört yıl vadeli kredi sağlayacak.

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Ayrıca, eyaletler ile ABD’nin en kalabalık nüfuslu yerleşim bölgelerinin ihraç ettiği kısa vadeli bonolarını doğrudan satın alacak. Alımlar 500 milyar doları bulabilecek.

ABD’de salgın nedeniyle şu ana kadar 435 bin 167 vaka tespit edildi. 14 bin 797 kişi hayatını kaybetti.