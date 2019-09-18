Fed 10 yıldır yapmamıştı: İki günde piyasaya 130 milyar dolara yakın likidite

ABD Merkez Bankası (Fed) para piyasalarını sakinleştirmek için 10 yıldan uzun bir süredir tercih etmediği repo ihalesi yoluyla bankacılık sistemine dün 53.15 milyar dolar likidite sağladı.

Fotoğraf: Reuters

Fed bugün de yapacağı ikinci bir repo ihalesiyle bankacılık sistemine 75 milyar dolar aktaracak. Böylece Fed iki gün içinde bankacılık sistemine 130 milyar dolara yakın likidite sağlamış olacak.

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Gecelik repo işleminde, bankalar Hazine tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri teminat olarak kullanarak Fed’den nakit borç alıyorlar. Repo işlemleri son yıllarda nadir görüldü, çünkü bankaların günlük işlemler için yeterli miktarda nakit kaynağı bulunuyordu.

Pazartesi gününden bu yana para piyasalarındaki karmaşa, Fed politika yapıcılarının ABD-Çin ticaret gerilimi riskleri, zayıflayan küresel ekonomi ve zayıf enflasyon gibi risklerden kaynaklanan endişelerini artırdı.

Analistler üç aylık şirket vergisi ödemeleri nedeniyle sistemden çekilen fonların ve geçen hafta satılan Hazine tahvilleri için yapılan 78 milyar dolar ödemelerin geçici fonlama sıkışıklığına neden olduğunu belirtiyor.

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Fon sıkışıklığına dair endişe veren bir diğer işaret ise federal fon faiz oranının Fed’in mevcut hedef aralığının en üst seviyesi olan yüzde 2.25’e yükselmesi oldu.

Dün başlayan ve bugün akşam sona erecek iki günlük toplantı sonucunda Fed’in politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.