FBI’dan Michigan valisini kaçırma planı yapan milislere baskın: 13’ü tutuklandı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Michigan eyaletinin valisini kaçırma planı yapan ‘corona virüsü şüphecisi’ milisleri yakaladı.

Fotoğraf: Reuters

Demokrat vali Gretchen Whitmer, geçen hafta bir yargıç tarafından iptal edilen Covid-19 önlemlerini tekrar yürürlüğe koyduktan sonra virüse şüpheyle bakanların hedefi haline geldi.

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Yetkililer, Whitmer’ı kaçırmayı hedefleyen kişilerin, vali için bir de ‘hainlik duruşması’ planladığını açıkladı.

Gizli toplantı

FBI, bir çalışanının, Michigan merkezli, ‘Boogalo Bois’ isimli liberteryen bir sosyal medya oluşumuna bağlı milis grubunun üyelerinin düzenlediği gizli bir toplantıya katılarak ‘anayasayı ihlal ettiğine inanılan’ eyalet hükümetlerini devirme planı yapıldığını öğrendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre birkaç üye, ‘zorbaları’ öldürmekten veya valiyi kaçırmaktan bahsetti.

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Saldırı düzenleyeceklerdi

Yetkililer, grubun 200 kişi toplayıp eyalet meclisi binasına baskın yapmayı ve valinin de içinde olduğu bazı kişileri rehin almayı planladığını söyledi. Bunu başaramadıkları takdirde ise kasımdaki başkanlık seçiminden önce valinin evine saldırı düzenleyeceklerdi.

Düzenlenen baskında 13 kişi tutuklandı.

Gretchen Whitmer, “Michigan’da nefret, bağnazlık ve şiddetin yeri yoktur” diyerek bu kişileri ‘yoldan çıkmış’ olarak nitelendirdi.

Corona virüsüne karşı aldığı önlemlerden dolayı Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler ile karşılaştırılan vali şu ifadeleri kullandı: “Hiçbirimiz daha önce Covid-19 gibi bir zorlukla karşılaşmamıştık. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Bu virüs bizim düşmanımız ve bu düşman insafsız.”