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FBI doğruladı: Trump’ın Rusya ile ilişkisi soruşturuluyor

 

FBI Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinde Rusya ile bağlantısı olup olmadığını araştırdığını doğruladı.

Fotoğraf: Reuters

Soruşturmanın gizli yürütüldüğünü ve konuyla ilgili daha detaylı açıklama yapmayacağını kaydeden Comey, “Soruşturma, Trump kampanyası ile bağlantılı kişiler ve Rus hükümeti arasındaki bağlantıların ve kampanyayla Rusya’nın amaçları arasındaki uyum olup olmadığının incelenmesini içeriyor” diye konuştu.

Daha önce ABD istihbarat servislerinin yayınladığı raporda, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerinde Trump’ın seçilmesini sağlamak için siber saldırılar düzenlediği öne sürülmüştü.

ABD istihbarat raporu: Rusya, Trump’a yardım etmek için siber saldırılar düzenledi

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