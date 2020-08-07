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FBI, 46 yıl önce cezaevinden kaçan mahkumu yakaladı: Sahte kimlik kullanıyormuş

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’nin Denver kentindeki bir cezaevinden 46 yıl önce kaçan mahkumu yakaladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

1973 yılında, Denver’da vurulup ağır yaralanan bir polis memuruna yönelik silahlı saldırıdan hüküm giyen ve 1974 yılında hapishaneden kaçan Luis Archuleta New Mexico eyaletinde bulundu.

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Española kentinde bulunan 77 yaşındaki Archuleta’nın, ‘Ramon Montoya’ adına sahte kimlik kullandığı açıklandı.

FBI’dan yapılan açıklamada, “Archuleta’nın yakalanması FBI’ın kanundan kaçanları ne kadar uzağa giderlerse gitsinler bulacağının somut göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Archuleta’nın kaçtığı cezaevine yollandığı belirtildi.

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