FB kongresi gergin başladı: Yıldırım ‘işbirliği’ teklif etti, Koç ‘Ne varsa topunuz gelin’ dedi

Fenerbahçe’nin iki gün sürecek kongresinin ilk günü, gergin geçen konuşmalar ve adaylardan mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın diğer aday Ali Koç’a yaptığı “Gel futbol şubesini sen yönet, amatör şubeleri ben yöneteyim” teklifi ve Koç’un “Ne varsa topunuz gelin” sözleriyle sona erdi.

12 kez başkan seçilen Yıldırım, 1998’den beri koltuğunu korurken, rakibi Ali Koç’un önceki yönetimlerde asbaşkanlık görevi bulunuyor. Yarın saat 10.00’da başlayacak seçimde 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor.

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38 sandıkta yapılacak ve saat 17.00’de son bulacak oy verme işleminde Yıldırım için sarı, Koç için beyaz pusula kullanılacak.

Yıldırım’ın listesinde Bodrum’un CHP’li belediye başkanı Mehmet Kocadon yer alırken, Koç’un listesinin dikkat çeken isimleri eski başkanlardan Ali Şen’in oğlu Metin Şen ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik.

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Aziz Yıldırım’ın listesi: Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan.

Ali Koç’un listesi: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

‘Siz de Fenerbahçe’den büyük değilsiniz’

Kongre üyelerinin konuşmaları esnasında gerginliğin başladığı kongrede adaylardan ilk sözü Ali Koç aldı.

Koç’un konuşmasından satır başları şöyle:

“Taraftarımızın neden tepkili olduğunu, sokaktaki Fenerbahçelinin neden kan ağladığını küstüğünü, kombineleri bıraktığını, bazılarının maç. seyredemez hale geldiğini anlayacağımızı düşünüyorum. Hiçbir ses Fenerbahçe’den büyük değil demiştiniz. Siz de Fenerbahçe’den büyük değilsiniz, siz de bunu unuttunuz.”

“Ya hocamız ya Alex olacaktı, böyle olunca o kapıyı kapatmak mümkün değil… Kendisi ile veda ediş şeklimizi hiçbir zaman içime sindiremedim. Kim ne yaparsa yapsın zaten Alex’i kimse bu taraftarın gönlünden silemez.”

“3 Temmuz her bir Fenerbahçelinin kırmızı çizgisidir. Sanki biz bu konuyu hafife alıyormuşuz. Allah korusun ne sizin ne mağdur olan yöneticilerimizin bundan sonraki süreçte hiç arzulamadığımız sonuç çıktığı halde aynı reaksiyonu göstereceğimizden şüpheniz olmasın. Yargıtay kararının çıkmamasının benim aday olmama bağlamamız yüce Türk hukukuna saygısızlıktır.”

“FETÖ’cü iması yaptınız, camiayı böldü dediniz, etrafınızdaki insanlardan bazıları aileme laf ettiler. Seçim öncesi başka, seçim sonrası farklı davranıyorsunuz. Açık ortamlarda farklı kapalı ortamlarda farklı konuşuyorsunuz. Kırıldığımız, üzüldüğümüz, kalbimin bir parçasının koptuğunu bilmenizi istiyorum.”

Koç, konuşmasının sonuna doğru Aziz Yıldırım’ın yanına gitti. Yıldırım’ın, “Beni konuşma. Kimsenin elini sıkmadın” demesi üzerine Ali Koç, tekrar kürsüye dönerek, “Başkanımız haklı bir serzenişte bulunuyor. ‘Bir arkadaşımın elini sıkmadın’ diyor. İşler öyle noktaya geldi ki kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım. Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var” ifadelerini kullandı.

‘Futbol şubesini sen yönet, amatör şubeleri ben yöneteyim’

Daha sonra sözü Aziz Yıldırım aldı.

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Ali kardeşim bu davada takipçi olacağını söylüyor. 101 kişi dilekçeyle Ali Koç’u BİMER’e şikayet etmiş. Kendisini töhmet altında bırakan iddialar varmış. Endişe duyduğunu ve durumun kendisini korkuttuğunu açıkça söylüyor. Her gün o dilekçeden benimle ilgili binlerce yazılıyor. Bu konu hakkında bile bu kadar endişe duyan biri bizim davamızı nasıl savunabilir?”

“Ali Bey, Alex’i benim kadar sevemezsiniz; ama ben Fenerbahçe’yi daha çok seviyorum. Hepiniz yuhalarken onu ben alkışladım.”

Sayın Ali Koç ikimiz de aynı parayı koyalım. Gel futbol şubesini sen yönet, amatör şubeleri ben yöneteyim. İkimiz de söylediğimiz paraları koyalım. Bir kişi kazansın, Fenerbahçe kazansın. Hodri meydan!”

Koç, Yıldırım’ın konuşmasından sonra kürsüye tekrar çıktı.

‘Ne varsa topunuz gelin’

Koç’un sözlerinden satır başları şöyle:

“İstediğimiz noktaya geldik. Zaten ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Kavga etmek istiyorsanız buyrun yapalım. Sayın başkan çıkalım, konuşalım, çıkalım defterleri açalım. Hem de Fenerbahçe TV’de çıkalım dedim. Ne oldu da burada kükrüyorsunuz. Sizin bir huyunuz vardır, son dakikada atarsınız topu kimsenin cevap vereceği bir şey kalmaz. Başkanım çok rahat yalan söylüyorsunuz, o kadar rahat yalan söylüyorsunuz ki ben üzülüyorum.”

“Binlerce insanın aidatını ödüyor musunuz ödemiyor musunuz? Gözünüzün içine bakarak soruyorum. Ne varsa topunuz gelin getirin.”

“Yapılan suç duyurusundan korkan bir adam Fenerbahçe’nin haklarını nasıl savunacak. Yarın Allah korusun, otobüs çarpsa sizden başka kulübü koruyacak kimse yok mu? İnsanların gözünün içine bakarak doğruları çarpıtıyorsunuz diyordum. Net yalan söylüyorsunuz. Sayın Selim Soydan bana geldi bana kendisine nasıl bir FETÖ projesi olduğumu anlattığınızı anlattı.”

“Siz ne vereceğinizi söyleyin, ben de bir fazlasını vereceğim.”