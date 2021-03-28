Fazla sosyal olduğu için narkotikten alınan Dexter artık ‘iyilik köpeği’

Britanya’da bir narkotik köpeği için ‘fazla sosyal‘ bulunan Dexter uyuşturucu tespit etme görevinden alındı. Şimdi yeteneklerini daha iyi kullanabileceği bir iş yapıyor.

Fotoğraflar: Met Police UK

Londra Polis Teşkilatı’ndan (Met) çalışma arkadaşı, Dexter’ın 10 seferden beşinde uyuşturucu bulabildiğini anlatarak başarısızlığına dikkat çekti.

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Fazla sosyal olduğu için odaklanma sorunu yaşayan Dexter’ın uyuşturucuyla mücadele timinin bir parçası olamayacağı anlaşılınca karakterine daha uygun bir işe yönlendirilmiş: İyilik köpeği.

Şimdi zor görevleri sonrası çalışma arkadaşı polislerin rahatlamasına yardımcı olurken bir yandan da hastaneleri gezerek Covid-19’la mücadele eden sağlık çalışanlarına destek oluyor.

Programa dahil olan hastane çalışanları zor geçen günlerinde Dexter’la zaman geçirip onu sevmenin streslerini azalttığını, motivasyon kaynağı olduğunu anlatıyor.