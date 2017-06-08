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Fazıl Say’dan Arda Turan’a: Her ay 10 bin kilometre yapan Messi böyle sorunlar çıkartıyor mu?


 

Milli takım uçağında gazeteciye saldıran futbolcu Arda Turan’a bir eleştiri de de dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’dan geldi.

Fotoğraf: DHA

Arda Turan, futbol milli takımını taşıyan uçakta 44 yıllık gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıp küfretmişti.

Turan, “Senin ananı, avradını, kızlarını, çoluğunu, çocuğunu s….” diye küfrettiği Meşe’nin, kendi ‘ailevi değerlerine dil uzattığını’ öne sürüp boğazını sıkmaya çalışmıştı. Turan, milli takımı bıraktığını açıkladığı basın toplantısında “Pişman değilim, kuş gibiyim” demişti.

‘Zaten kovulmuştu’

Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Arda Turan milli takımı bırakmış. Zaten kovulmuştu… Ego kavgaları, para kavgaları, uçakta küfürlü itiş kakışlar, siyasi açıklamalar, ‘daha güçlü bir Türkiye için evet diyeceğiz’ filan lafları. Barcelona’da yedek kulübesinde bir futbolcu, sürekli olaylar. Tuhaf seviyede basın toplantıları, dedikodular…”

Arda’nın Barcelona’dan takım arkadaşı Messi’yi örnek veren ve “Milli takımı Arjantin için her ay 10 bin kilometre yapan Messi’yi düşünün” diyen Say şöyle devam etti: “Böyle sorunlar çıkartıyor mu Arjantin’de??? Pele’yi, Cruyff’u, Maradona’yı, dünya şampiyonu Almanya’yı, Brezilyayı, İtalya’yı düşünün. Bi de şu hale bakın. Niye ilgilenelim? Kosova maçı için mi??”

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