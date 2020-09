Fazıl Say, söyleşisinin başlığını eleştirdi: Sözcü’nün bu hedef göstermesinde Akit’ten ne farkı var?

Fazıl Say yeni kitabıyla ilgili söyleşi verdiği Sözcü’yü “Türkiye’den kaçmayı düşündüm” başlığıyla kendisini hedef tahtasına koymakla suçlayıp Akit’e benzetti. Sözcü ise “Akit’le aynı kefeye koyması haksızlık” dedi.

Fotoğraf: DHA

Say ‘Suya Yazılan’ adlı kitabıyla ilgili söyleşiyi yayınlayan Sözcü’yü Instgram hesabından eleştirdi. Sanatçı, “Sözcü gazetesine çok kızgınım” yazılı fotoğrafın altında şu yorumu paylaştı:

Reklam

“Sözcü ile röportaj yapmaktan oldum olası çekinmişimdir. Çünkü bu çarpıcı manşet tutkusu, insanları hedef tahtasına koyuyor. Suya yazılan kitabımla ilgili röportaja gelmişlerdi 5 gün önce. Ben bugün röportajdan sadece kendi dediklerimi ayıklayıp size sundum. Onların manşetlerini değil.

Bakın; yurtdışına kaçan beyin göçüyle ilgili; (kitapta böyle bir bölüm var) cümlem şöyle; ‘Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım’

Sözcü’nün manşeti; ‘TÜRKİYE’DEN KAÇMAYI DÜŞÜNDÜM!‘ Tipik bir cümleyi kesmece örneği.. Bu manşeti okuyan biri bana küfürü basar.

Reklam

‘Bir daha bu gazete ile iletişimde olmayacağım’

Hiç kusura filan bakmasınlar, ben bir daha bu gazete ile hiçbir şekilde iletişimde olmayacağım. Okumayacağım da. İstemiyorum. Kusura bakmayın kardeşim. Hedef tahtasına koymaktır bu. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır.

Özür mözür de dilemeyin.

‘Akit’ten ne farkı var’

Sözcü gazetesinin bu hedef göstermesinde Akit’ten ne farkı var? (Allahtan ilave eki filan.)

Sözcü bunu sıkça yaptı bana. Ve ben birkaç kere çok sert şekilde uyardım.

Bir sanatçı, pandemi döneminde kitap çıkarıyor. Şu hale bak ya. Vahşi manşetler arasında kendi dediklerimizi de kitabımızı da arar olduk.

Bu gazetecilik filan değil! Bu sizinki insanları hedef tahtasına koymak.

Ayar çakmak! Bu gazetede manşeti görüp bana Sİ..TR’i çeken herkes HAKLIDIR! ‘STTR NEREYE GİDERSEN GİT’ diyen herkes haklıdır!

O yüzden kardeşim ben de diyorum ki; sen git nereye gidersen! Defol! Defolun hayatımdan!”

‘Demediyse özür dileriz’

Bu paylaşımın üzerine Sözcü Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bugün piyasaya çıkan Sözcü HaftaSonu gazetesinde muhabirimizin ünlü piyanist Fazıl Say’la yaptığı röportaj manşette yer aldı. Fazıl Say röportajda son kitabında da yazdığı gibi ‘Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmay düşündüm’ dediğini aktardı. Sözcü bunu manşetine taşıdı. Ancak Say ‘Sözcü cümlemi kesmiş’ deyip kaçma bölümünün manşete çıkarılmsına tepki gösterdi. Hatta ağır eleştirisinde Sözcü’yü Akit’le aynı kefeye koyma haksızlığını yaptı. Oysa Fazıl Say hem kitabında hem röportajında ‘Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmayı düşündüm. Ama sonra mücadele etmek için kaldım’ diyordu.

Say’ın kendi sözlerine sahip çıkmayıp Sözcü’yü sert dille eleştirmesi hoş olmadı. Ancak yine de Fazıl Say hem röportajında hem de kitabında ‘Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmayı düşündüm’ demediyse özür dileriz.”

Gazete ayrıca ses kaydının ilgili yerini de paylaştı.