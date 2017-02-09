Fazıl Say, şef Yazıcı’nın ihracı üzerinden tüm sanatçılara seslendi: İlk kez birbirimize tutunalım

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı’nın KHK’yla ihracı üzerine tüm sanatçılara dayanışma çağrısı yaptı: “Dün Fazıl, bugün İbo, yarın sen… İlk kez birbirimize tutunalım.”

Dün gece çıkartılan 686 Sayılı KHK’yla 330’u akademisyen 4 bin 464 memur ihraç edilmişti.

Kültür ve turizm bakanlığı kadrosundan çıkarılan Yazıcı, 2014 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sanat danışmanlığını görevini de yürütüyordu.

‘Bütün dünya şok yaşıyor’

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Say, ’35 yıllık dostum’ ve ‘Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli müzisyenlerinden biri’ dediği Yazıcı’yla 300’e yakın konser verdiklerini yazdı.

Say şöyle devam etti: “Ta Ankara’da konservatuvar yıllarımızda, 80’ler; yan odalarda çalışırdık bütün gün. Çok barışçı, mülayim, kimseye zarar vermemiş bir insandır, sosyal medyada yazdığı çizdiği yazıları olmuştur ama bunlar sert – sivri yazılar hiçbir zaman olmadı. Çok nadiren eleştirdiği konular olurdu, daha çok sanat ile ilgili ama. Hatta birçok kere beni de uyarmışlığı vardır, daha yumuşak yazmam konusunda. İbrahim Yazıcı, büyük bir değer ülkemiz için, yurt dışında da en çok tanınan şeflerimizden biri. Bütün dünya şok yaşıyor. İşinden atıldı. Kamudan ihraç edildi.”

‘Ortada suç olabilecek tek bir satırı yok’

Haberi aldığı gece uyuyamadığını ve “Neden?” diye düşündüğünü aktaran dünyaca ünlü piyanist, Yazıcı’nın ihraç edilme gerekçesinin sosyal medyadaki paylaşımlarından ötürü olmasına ihtimal vermediğini belirtti.

Say şunları kaydetti: “Ortada tek bir satırı yok İbrahimin bir suç olabilecek. Yani, onu kıskanan rakiplerinin bir oyunu olabilir mi diye düşündüm, bu karar ama fazla ağır onun olabilmesi için, düşük bir ihtimal. ‘Bu bir cadı avıdır, tesadüfen şef Yazıcı güme gitmiştir teorisi’ var, elbette o da var. Ama sakin olabilmem mümkün olmadı. Çünkü İbrahim en çok benimle anılıyor, 8 eserimin ilk seslendirilişini yaptı, NAZIM oratoryosu ile özdeşleşti. Bu mu acaba sebep? Bilmiyorum. Merak ediyorum.”

‘Dün Fazıl, bugün İbo, yarın sen…’

Say, “Tüm müzik camiasına sesleniyorum” diyerek devam ettiği yazısını şöyle bitirdi: “Birbirimize yardımcı olalım. Dayanışma içinde olalım. Dün Fazıl, bugün İbo, yarın sen… İlk kez birbirimize tutunalım. Kurumlar. Orkestralar. Korolar. Devlet sanatçıları… Tüm sanatçılara çağrımdır.”