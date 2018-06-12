Fazıl Say, İnce’ye desteğini ilan etti: Çoğu bilim sanat insanı arkanızda

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye desteğini ilan etti.

İnce’nin kendisine umut olmasının bir numaralı sebebinin eğitimle ilgili düşünceleri olduğunu belirten Say şöyle yazdı: “Yaratıcı eğitim, özgür eğitim, gerçek hayalleri olan gençler, çocuklar.. Mesele budur. Mesele tabuları aşmaktır. İnsanı insan kılmaktır, bu da, çocuklukta başlar. Bakın; Almanya, 2. Dünya savaşı yenilgisinden sonra kurduğu ilk kurum nedir biliyor musunuz?— ‘Darmstadt modern müzik merkezi’. Darmstadt küçük bir şehirdir, ‘modern müzik’ ise bir yüzyılın yarısına şekil veren sistem. Yaratıcılık. Sınırsız yaratıcılık. Sayın İnce, emin olun Türkiye’nin çoğu bilim insanı sanat insanı arkanızdadır. Size destek ve yardım vermeye hazırdır. Bu destek parasal destek olmayabilir, olamaya da bilir. Ama fikirsel destek, emek desteği, herkesin bildiği üzere çok daha büyüktür. Dünyaya açılan Türkiye, dünyayı anlamak isteyen Türkiye istiyorsunuz. Haklısınız, eksiğimiz budur, bu diyalogdur, bu ‘başını kaldırıp etrafa bakma bilincidir’, dünyayla artık küs bir duruma varmamızın sebebi de budur. İç çekişmelerimizin sebebi de budur. Kıskançlıklarımızın sebebi bile budur. Hepsinin sebebi bu tıkanıklıktır. Dünyayı, insanı anlamalıyız. En azından öğrenmeye çalışmalıyız. Felsefeniz doğrudur…”

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‘Tüm dünya destekler bunu’



İnce’nin Türkiye’nin en ücra köşelerine bilim ve sanat enstitüleri, yaz festivalleri, sempozyumlar, workshoplar kurabileceğini, bu toplumun buna hasret olduğunu belirten Say şu önerileri sıraladı: “Ağrı’da astrofizik enstitüsü, Van’da opera, Sinop’da çağdaş kimya enstitüsü, Bolu’da ‘dünya müzikleri festivali doğu ve batı’, Malatya’da çağdaş sanat bienali, Diyarbakır’da Senfoni Orkestrası, Bingöl’de fizik enstitüsü, Artvin’de kısa film festivali, Kütahya’da doğu batı felsefesi günleri, Yozgat’ta gençlik korosu, Denizli’de piyano festivali, Kars’da dünya etnik müzikleri festivali. Emin olun bunların hiç biri uzak deği. Daha nicesi, yüzlercesi uzak değil. Bu ülke bir bütün olsun, doğusunu batısını yadırgamayalım artık. Uzak olmayalım. Sorunumuz ‘manevi uzaklık.’ Siz bunu sağlayacaksınız. Seçim ne olur bilmiyorum ama bu yol iyi bir yoldur… Biz arkasındayız. Tüm dünya da destekler bunu. Dış politikanın özü de budur, ‘anlamak‘ gerek, anlayan kavga etmez…”