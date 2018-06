Fazıl Say, İnce’ye desteğini ilan etti: Çoğu bilim sanat insanı arkanızda

Sayın İnce; Bizlere umut oluyorsunuz; bunun bir numaralı sebebi eğitimle ilgili düşünceleriniz. Yaratıcı eğitim, özgür eğitim, gerçek hayalleri olan gençler,çocuklar.. Mesele budur. Mesele tabuları aşmaktıt. İnsanı insan kılmaktır, bu da, çocuklukta başlar. Bakın; Almanya,2. Dünya savaşı yenilgisinden sonra kurduğu ilk kurum nedir biliyor musunuz? -“Darmstadt modern müzik merkezi” . Darmstadt küçükbşr şehirdir, “modern müzik” ise bir yüzyılın yarısına şekil veren sistem. Yaratıcılık. Sınırsız yaratıcılık. Sayın İnce; Emin olun Türkiye’nin çoğu bilim insanı sanat insanı arkanızdadır, size destek ve yardım vermeye hazırdır, bu destek parasal destek olmayabilir, olamaya da bilir, ama fikirsel destek, emek desteği, herkesin bildiği üzere çok daha büyüktür. Dünyaya açılan Türkiye, dünyayı anlamak isteyen Türkiye istiyorsunuz, haklısınız, eksiğimiz budur, bu diyalogdur, bu “başını kaldırıp etrafa bakma bilincidir”, dünyayla artık küs bir duruma varmamızın sebebi de budur, iç çekişmelerimizin sebebi de budur, kıskançlıklarımızın sebebi bile budur, hepsinin sebebi bu tıkanıklıktır. Dünyayı, insanı anlamalıyız, en azından öprenmeye çelışmalıyız. Felsefeniz doğrudur… . Türkiye’nin en ücra köşelerine bilim ve sanat enstitüleri, yaz festivalleri, sempozyumlar, workshoplar koyabilirsiniz; buna hasret bir toplum. Hepimiz destek oluruz… Ağrı’da astrofizik enstitüsü, Van’da opera , Sinop’da çağdaş kimya enstitüsü, Bolu’da “dünya müzikleri festivali doğu ve batı” , Malatya’da çağdaş sanat bienali, Diyarbakır’da Senfoni Orkestrası, Bingöl’de fizik enstitüsü, Artvin’de kısa film festivali, Kütahya’da doğu batı felsefesi günleri, Yozgar’da gençlik korosu, Denizli’de piyano festivali, Kars’da dünya etnik müzikleri festivali; emin olun bunların hiç biri uzak değil; daha nicesi, yüzlercesi uzak değil; bu ülke bir bütün olsun, doğusunu batısını yadırgamayalım artık; uzak olmayalım, sorunumuz “manevi uzaklık”, siz bunu sağlayacaksınız, seçim ne olur bilmiyorum; ama bu yol iyi bir yoldur… Biz arkasındayız. Tüm dünya da destekler bunu… Dış politikanın özü de budur, “anlamak” gerek, anlayan kavga etmez…daha yazacağım #fazilsay #muharremince @vekilince

