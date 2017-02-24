Fazıl Say ‘fotoğraftaki kelepçeli eller’i hatırlattı: Saat işliyor beyler, yürek sizin

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ‘Erdoğan’a hakaret’ suçlamasıyla piyanist Dengin Ceyhan’ın tutuklanmasına tepki gösterip hatırlatmada bulundu: “Bir gün çalışmazsa kendi anlar. Bir hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar… Bir ay çalışmazsa bütün dünya anlar… Saat işliyor beyler… Yürek sizin.”

14 Şubat’ta evine yapılan baskınla gözaltına alınan Ceyhan, sekiz günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklanmıştı. Genç piyanist, Gezi Parkı eylemleri sırasında piyano çalmış, Soma katliamında yaşamını yitiren işçilerin çocuklarına burs vermeyi amaçlayan ‘Piano for Soma’ etkinliğine katılmıştı.

Say, Instagram hesabında, Macar piyanist György Zciffra ile kıyasladığı Ceyhan’ın elleri kelepçeli fotoğrafının ‘utanç’ sebebi olduğunu yazdı.

‘Saat işliyor beyler’

Say’ın paylaşımı ve uyarısı şöyle:

“György Cziffra. Ve Dengin Ceyhan…

Bu akşam Budapeste’de György Cziffra festivalinde çaldım.

Hikayeyi anlatalım;

Macar piyanist Zciffra 1930-40’ların piyano dahisiydi. En büyüğüydü.

Aynı zamanda besteci ve emprovizasyoncuydu ( doğaçlama müzik yapardı)

Bende pek çok kaydı var. Gerçekten öyledir. Hikaye şöyle devam ediyor; Cziffra baskı rejiminden kurtulmak için 1950’lerde Macaristan’dan batıya kaçmayı dener. Başaramaz. Yakalanır. Üç yıl hapis yatar. İşkence görür. Parmaklarını ve bileklerini kırarlar. Sonra üç yıl taş kırma işine sürerler. Cziffra’nın piyano hayatı bir daha asla eskisi gibi olamayacak şekilde bitirilir.

Hapisten çıkınca yine kaçar. Bu sefer başarır. Fransa’ya yerleşir. Müzik okulu kurar. Onunla idare eder… Bugün Cziffra’nın dehasını unutturmamak için Macarlar festival yapıyor. Dünyanın en büyük müzisyenleri davet ediliyor. Bu utanç ile yüzleşiyorlar. Cziffra’yı yaşatıyorlar. Ben de bu akşam tamamı hıncahınç dolu Liszt akademisi salonunda, hayranı olduğum Cziffra için çaldım.

UTANÇ ölümden ağır bir histir…

Fotoğraftaki kelepçeli eller ve o insan Cziffra değil.

Dengin Ceyhan.

Türk piyanisti.

1992 doğumlu.

Suçu ne anlaşılmadı.

Tutuklandı. Hapiste.

Bu fotoğraf yılın fotoğrafıdır.

2017 Türkiyesi.

Ünlü bir söz var, onu söyleyeyim, biraz çelebilik, biraz yürek biraz da tarihin acımasız gerçeğinin nasıl vuracağının yukarıdaki Cziffra-Macaristan örneği ile hatırlatayım istedim. Hukuk!

Şöyle diyor gerçekler;

Bir piyanist;

Bir gün çalışmazsa kendi anlar.

Bir hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar…

Bir ay çalışmazsa bütün dünya anlar….

Saat işliyor beyler… Yürek sizin.”