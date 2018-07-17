Faytonlardan kurtuldular: Adalar’da 14 at satın alınıp özgürlüğüne kavuşturuldu

İstanbul Adalar’a sokulmayan 14 at sahiplerinden satın alınarak faytonda kullanılmaktan kurtarıldı.

Habertürk’ten Veysi İpek’in haberine göre Adalar’a alınmayan belgesiz 14 at Kartal’da bekletiliyordu.

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Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, atlardan durumu ağır olan bir tanesinin sahibi ikna etti. At para verilmeden alınarak tedaviye gönderildi.

Geri kalan 13 at ise sahibinin 5 bin liralık borcunun kapatılması karşılığında alındı. Atlar şimdi büyükşehir belediyesinin desteğiyle taşındıkları çiftlikte rehabilitasyona alındı. Belediyenin veteriner ekipleri de atları kontrolden geçirdi

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Tek şartla sahiplendirme

Oflaz, şunları söyledi: “Çok uğraştık, didindik, uyumadık, yorulduk, perişan olduk haftalardır. Belgeleri olmadığı için bekletilen 14 tane fayton atını kurtarmanın verdiği mutluluk her şeye değiyor. Tam 14 can, 14 evlat… Düşünsenize artık ölmeyecek ve canlarının istediği gibi sevgi içinde yaşayacaklar. Şimdi biraz bakım ve toparlanma sürecine girecekler, sonra sahiplendireceğiz. Hiç kullanılmayıp, sevgiyle ömürlerini sürdürecekleri yeni yuvalarına gidecekler. Sahiplendiremediklerimiz bizimle yaşayacak. Sahiplenmek isteyen olursa tek şartımız kullanmamaktır.”

Adalar’da 272 faytonda 1540 at var. Atların 230’u Büyükada’da. Her yıl atlardan 400’ü açlık, susuzluk ve bakımsızlık ile çeşitli kazalarda ölüyor.

Fayton tartışması

Hayvanseverler kötü şartlarda çalıştırılan atların faytonlara koşulmamasını talep ediyor. Ölen hayvanların görüntülerinin gündem olması sonrası Adalar’da elektrikli faytonların kullanılacağı açıklanmış ancak bu düzenleme seçim sonrasına bırakılmıştı.