Faytoncular Odası başkanı: İBB, Adalar’daki faytoncuları işe alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) fayton plakalarını satın alacağının duyurulmasının ardından açıklama yapan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, “Her plaka sahibinin ailesinden birini ya da kendisini işe alacaklar” dedi.

Fotoğraf: DHA

Fayton plakalarının fiyatının değerinin 300 bin liraya çıkarılmasından memnun olduklarını dile getiren Ünal “Hem CHP hem AKP grubuna teşekkür ediyorum. Bizi dikkate aldılar ve dinlediler” dedi.

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Ünal işe alınacak faytoncuların ana karada özellikle İSPARK’ta işe alınacaklarını aktardı. Atların Adalar’dan ne zaman götürüleceğinin belli olmadığını söyleyen Ünal, isteyen at sahiplerinin kendilerinin bakmaya devam edebileceğini belirtti.

Adalar’da atlı faytonların kaldırılacağını duyuran İBB, 277 fayton plakasının her biri için sahiplerine 300 bin lira ödeyecek.