Fayton, bisiklet, akülü araç… Büyükada halkı kazalara çözüm istiyor

İstanbul’daki adaların en büyüğü olan Büyükada’da yaşayanların en büyük derdi, ulaşım araçlarının neden olduğu kazalar. Bu yılın ilk yedi ayında 229 kaza kayda geçti.

Fotoğraf: DHA

Sıklıkla atların kötü koşullarda çalıştırılmasıyla gündeme gelen faytonlar, adalarda sıklıkla kazalara da neden oluyor. Yaz aylarında nüfusu 300 bini bulan Büyükada’daki Çınar Caddesi’nde yerli ve yabancı turistlerin yarattığı kalabalıkta yürümek bile zor olabiliyor.

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Caddeden geçen fayton, bisiklet, akülü araç ve motosikletler nedeniyle sıklıkla kazalar yaşanıyor. Adalar Toplum Sağlığı Merkezi’nin verilerine göre, Büyükada’da resmi kayıtlara geçen kaza sayısı geçen yıl 346’yken bu yılın ilk yedi ayında 229’u buldu.

Röportaj sırasında da kaza yaşanıyordu. Yolda yürüyen bir kişi, faytondan kıl payı kurtuldu.

Heybeliada’da 2018’de 106, bu yılın ilk yedi ayında 64, Kınalıada’da geçen yıl 29, bu yılın ilk yedi ayında 19, Burgazada’da geçen yıl 12, bu yılın ilk yedi ayında beş kaza meydana geldi.

Adalar Belediyesi Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Galip, caddenin 11 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek alanda 2-3 bin bisiklet, 260 fayton, 3 bin de scooter’ın çalıştığını kaydetti.

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Adada yaşayanlar da kazalara çözüm bulunmasını istiyor.